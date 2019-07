25,5 miljoen euro voor kankeronderzoek

KWF-directeur Fred Falkenburg heeft hoge verwachtingen van de nieuwe onderzoeksprojecten: “KWF wil dat meer vormen van kanker beter behandelbaar worden. De toegekende onderzoeken hebben de potentie om niet alleen de kansen te verbeteren voor de meest voorkomende tumorsoorten maar ook voor zeldzame tumoren. Dat is mogelijk dankzij onze donateurs.”

Zeldzame tumoren

In het Antoni van Leeuwenhoek gaat prof. Daniël Peeper onderzoek doen naar wekedelensarcomen. Deze kwaadaardige tumoren ontstaan in zachte weefsels zoals vet- of bindweefsel en zijn helaas erg ongevoelig voor behandeling. Mede daardoor overleeft amper de helft van de patiënten de eerste 5 jaar. Bij sommige kankersoorten speelt het eiwit AXL een rol bij deze ongevoeligheid. In het Antoni van Leeuwenhoek gaat Peeper onderzoeken of dat bij wekedelensarcomen ook zo is en welke kansen dat biedt voor nieuwe behandelingen.

In het Erasmus MC doet dr. Yann Seimbille onderzoek naar neuro-endocriene tumoren die ontstaan in met name de maag, darm, alvleesklier en long. Inwendige bestraling met radioactief gelabelde stoffen (radionuclidentherapie) is mogelijk, maar kan ook gezond weefsel beschadigen. Verlaging van de stralingsdosis vergroot echter de kans dat de tumor terugkeert of uitzaait. Seimbille werkt aan een effectievere vorm van radionuclidentherapie met minder bijwerkingen.

Erfelijkheid & ontstaan van kanker

Dr. Richarda de Voer (Radboudumc) gaat in haar KWF-project DNA analyseren van een grote groep patiënten die vaker dan één keer kanker kregen op jonge leeftijd. De onderzoeker speurt naar overeenkomstige patronen en nieuwe erfelijke factoren. Dit kan bijdragen aan eerdere opsporing van kanker, betere behandeling en het voorkomen van kanker bij familieleden.

In het UMC Utrecht richt dr. Martijn Gloerich zich op een vorm van maagkanker die steeds vaker voorkomt: het ‘diffuus type’. Kenmerkend zijn losse tumorcellen die over de hele maagwand verspreid zijn. Bij het ontstaan van deze soms erfelijke vorm van kanker speelt (verlies van) het plak-eiwit E-cadherine een rol, maar hoe dat werkt is niet duidelijk. Dat hoopt Gloerich op te helderen in organoïden: gekweekte 3D-orgaantjes die bij uitstek geschikt zijn om dit soort processen na te bootsen en te leren begrijpen.

Alpe d’HuZes & Pink Ribbon

Van de 25,5 miljoen euro komt ruim 5 miljoen euro uit de opbrengsten van Alpe d’HuZes, dat 13 projecten financiert. Zo zal prof. Henk van Weert (AMC) onderzoeken of kunstmatige intelligentie huisartsen kan ondersteunen om kanker in een vroeg stadium op te sporen.

Uit de opbrengsten van Pink Ribbon financiert KWF twee projecten, waaronder een onderzoek naar de behandeling van okselklieruitzaaiingen bij borstkanker. In de MINIMAX-studie gaat chirurg dr. Marjolein Smidt (Maastricht UMC+) onderzoeken wat de impact is van een kleinere of grote okseloperatie op de 5- en 10-jaarsoverleving, de kans op terugkeer van okselklieruitzaaiingen en de kwaliteit van leven.

Zorgvuldig beoordelingsproces

Elk projectvoorstel dat KWF ontvangt doorloopt een zorgvuldig beoordelingsproces. Honderden oncologische vakgenoten uit binnen- en buitenland beoordelen de projectvoorstellen op wetenschappelijke kwaliteit, haalbaarheid en relevantie voor de patiënt en maatschappij. De stem van ervaringsdeskundigen is hierbij onmisbaar. Zij beoordelen de onderzoeksvoorstellen vanuit patiëntperspectief.

Op basis van alle beoordelingen neemt KWF een weloverwogen financieringsbesluit. KWF blijft nauw betrokken bij de onderzoeken en begeleidt projectleiders bij het bereiken van hun doelen. Door knelpunten aan te pakken en kansen op doorbraken te benutten helpt KWF onderzoek én mensen die met kanker te maken hebben vooruit.