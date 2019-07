Vandaag is het ‘suikermaxdag’

Vandaag is de eerste ‘suikermaxdag’: voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar. Suikermaxdag is de dag dat je de door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aanbevolen maximum hoeveelheid vrije suikers voor een heel jaar al op hebt.

Kinderen van 4 tot 8 jaar consumeren relatief het meeste vrije suikers, bijna twee keer zoveel als de WHO adviseert als maximum. Hun suikermaxdag valt voor hen daarom het vroegst in het jaar: al op 9 juli hebben zij hun maximaal aanbevolen jaarhoeveelheid op. Op korte afstand volgen Kinderen van 9 tot 13 jaar: 26 juli. In het algemeen geldt: hoe jonger, hoe groter het suikerprobleem. Alleen de leeftijdsgroep tussen de 71 en 79 jaar overschrijdt de norm van de WHO niet, zo blijkt uit cijfers van het RIVM. Een te hoge consumptie van energierijk voedsel - waaronder (vrije) suikers - kan leiden tot diabetes type 2, hartziekten en overgewicht. Vooral suikers in frisdranken worden hiervan verdacht. Het kabinet erkent het probleem en probeert al sinds 2014 via afspraken met de voedselindustrie om de hoeveelheid suiker in producten te verminderen. In 2018 constateerde het RIVM echter al dat deze zelfregulering amper tot suikerreductie leidt.

Teveel suiker & gezondheid

In 2015 publiceerde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) haar richtlijn “Suikerinname voor volwassenen en kinderen”. Hierin geeft zij de sterke aanbeveling om maximaal 10% van je dagelijkse energie uit ‘vrije’ suikers te halen. Dit betekent voor volwassen vrouwen bijvoorbeeld ongeveer 50 gram per dag, ofwel 12 ½ suikerklontje (4gr). De WHO adviseert zelfs beperking tot 5% voor extra gezondheidsvoordelen. ‘Vrije suikers’ zijn door de WHO gedefinieerd als suikers die toegevoegd worden tijdens de bereiding van voedingsmiddelen (zoals glucosestroop of honing) plus suikers die van nature aanwezig zijn in (geconcentreerde) vruchtensappen. Suikers die van nature aanwezig zijn in vers fruit, groente en melk zijn geen vrije suikers.

9 op de 10 jongeren (7-18jr) en 6 op de 10 volwassenen (19-69jr) overschrijdt de 10% norm, zo blijkt uit de meest recente voedselconsumptiepeiling van het RIVM. De overvloed aan vrije suikers krijgen mensen vooral binnen door de consumptie van niet-alcoholische dranken (frisdrank en sap, 32%), suiker en snoepgoed (25%), koek en gebak (17%) en zuivel (12%); samen goed voor 86% van de consumptie van vrije suikers.