Bijna 1 miljoen euro om alternatieve behandeling uitgezaaide darmkanker te testen

Hogere dosering

Aanleiding voor de beurs was de ontdekking dat het medicijn sunitinib in plaats van dagelijks, ook eens per twee weken in een hogere dosis toegediend kan worden aan patiënten met uitgezaaide darmkanker.

Radboudumc en Amsterdam UMC

Twee nieuwe medewerkers van het Radboudumc, Prof. Henk Verheul, medisch oncoloog en Drs. Sophie Gerritse, arts-onderzoeker, pakken de studie op in een samenwerking met Prof. Jan Paul Medema van het Amsterdam UMC. Uit het vervolgonderzoek moet blijken of de tweewekelijkse dosis sunitinib ook beter werkt dan de huidige standaardbehandeling TAS-102.

Tumorkenmerken en biomarkers

‘Daarnaast gaan wij tumorkenmerken en biomarkers onderzoeken die het effect van deze behandelingen in de toekomst kunnen voorspellen’, zegt Gerritse. ‘Zodoende hopen wij de behandeling meer te personaliseren en onnodige bijwerkingen voorkomen.’

ZonMW en Oncode Instituut

De beurs is toegekend door ZonMW en Oncode Instituut, en de studie gaat binnenkort van start. Naast het Radboudumc doen er nog drie Nederlandse ziekenhuizen mee aan het onderzoek.