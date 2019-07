Prostaatklinieken in Oost- en Noord-Nederland bundelen krachten

Samenwerkende Prostaatcentra Oost- en Noord Nederland (SPONN)

Op initiatief van het Prostaatcentrum Noord Nederland (PCNN) zijn in 2018 prostaatkankernetwerken uit Friesland (MCL/UZF), Groningen/Drenthe (PCNN), Overijssel (RON Isala/Gelre) en Twente (ZGT/MST) bijeengebracht om zo de kwaliteit een extra impuls te geven. Sindsdien werken de klinieken nauw samen in het kwaliteitsnetwerk ‘Samenwerkende Prostaatcentra Oost- en Noord Nederland’ (SPONN). In 2019 is het Gelderse ARTZ Oncologisch Centrum op eigen initiatief bij de SPONN aangesloten.

De prostaatklinieken in deze provincies verrichten jaarlijks meer dan 650 prostaatkankeroperaties (prostatectomie, verwijdering van de prostaat) met de Da Vinci robot. Hiermee nemen zij ongeveer een kwart van de in Nederland uitgevoerde operaties voor hun rekening.

Impuls kwaliteit en wetenschappelijk onderzoek

Doel van het kwaliteitsnetwerk is om via uitwisseling van resultaten de uitkomsten van de prostaatkankeroperaties verder te verbeteren. Dit betreft zowel het verbeteren van de levensverwachting als het voorkomen van risico's als incontinentie en erectieproblemen na de operatie. Door de behandelresultaten met een vaste regelmaat meerdere keren per jaar met elkaar te vergelijken, is het netwerk in staat verbeteringen direct toe te passen in de vijf klinieken waar de operaties plaatsvinden (Emmen, Leeuwarden, Zwolle, Almelo en Arnhem).

Ook wordt met deze samenwerking een impuls gegeven aan het wetenschappelijk onderzoek. Het bundelen van de krachten is ontzettend belangrijk. Door kennis en gegevens te delen, zijn de klinieken nóg beter in staat de kwaliteit voor de patiënten te verbeteren. De Prostaatkankerstichting ondersteunt het initiatief en sprak zich eerder al uit voor een bredere samenwerking tussen verschillende ziekenhuizen.