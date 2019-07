LUMC en TU Delft krijgen 1,5 miljoen voor onderzoek tropische infectieziekten

Onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en de TU Delft krijgen 1,5 miljoen euro voor hun strijd tegen vergeten tropische en aan armoede gerelateerde infectieziekten. Ze gebruiken het geld voor twee projecten: een over smart diagnostics voor malaria, schistosomiasis en worminfecties en een over controlled human infections-model.

'INSPiRED'

In het eerste project getiteld 'INSPiRED' werken onderzoekers van de LUMC-afdeling Parasitologie, onderdeel van het Leiden University Center of Infectious Diseases, samen met collega's van de TU Delft, CERMEL in Gabon, de University of Lagos in Nigeria en University of Ibadan in Nigeria om innovatieve diagnostische hulpmiddelen voor aan armoede gerelateerde parasitaire infecties te ontwikkelen en te valideren.

3D-geprinte centrifuge

Voorbeelden zijn een 3D-geprinte centrifuge, en twee apparaten die analyse van een urinemonster makkelijker maken, door ofwel een smartphone ofwel een algoritme te gebruiken. Alle apparaten kunnen gemakkelijk worden gebruikt door lokale gezondheidswerkers in afgelegen gebieden.

Testen in ziektegebieden

De onderzoekers gebruiken de subsidie om nieuwe apparaten te ontwikkelen en de reeds ontwikkelde prototypes te testen in de gebieden waar de ziektelast hoog is. Het doel is om de zorg te verbeteren en beleidsmakers via big data te ondersteunen in hun beslissingen over hoe de ziektes het effectiefst bestreden kunnen worden.

Controlled human infection model

In the tweede project getiteld ‘CHIinAfrica’ , werken onderzoekers van de LUMC-afdeling Parasitologie samen met collega’s in Gabon en Oeganda. De Leidse wetenschappers hebben in het laboratorium een manier ontwikkeld om snel en efficiënt vaccin te ontwikkelen en te testen. Ze noemen dit controlled human infection models. De wetenschappers gebruiken het geld om hun model vanuit het laboratorium te verplaatsen naar de plekken waar vaccins tegen de parasitaire infectie met mijnworm het hardste nodig zijn. Beide projecten worden gesubsidieerd vanuit het programma ‘Sustainable Development Goal research initiative - Tackling Global Challenges through Use-Inspired Research’ van NWO-WOTRO.