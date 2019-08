Rode Kruis waarschuwt vakantiegangers voor dengue-virus Zuidoost-Azië

Het Rode Kruis waarschuwt vakantiegangers die als reisbestemming Cambodja, Laos, Thailand, Vietnam of de Filipijnen hebben om vooral niet te vergeten om DEET mee te nemen. Het aantal dengue-besmettingen in Azië loopt steeds verder op. Muggen dragen het over en je kunt er behoorlijk ziek van worden.

Dengue

Dengue, ook wel bekend als knokkelkoorts, is een virus dat je kunt krijgen via de beet van een besmette Aedes-mug, met name de gelekoortsmug (Aedes aegypti) en de Aziatische tijgermug (Aedes albopictus). Dengue komt niet in Nederland voor, maar in (sub)tropische gebieden wel. Niet alleen in Zuidoost-Azië, maar ook in Afrika, Centraal- en Zuid-Amerika en het Caribisch gebied kan een besmette mug je te grazen nemen.

Voorzorgsmaatregelen

Je kunt niet zoals bij malaria vooraf jezelf beschermen met medicatie of je laten vaccineren. Daarom is het belangrijk goede voorzorgsmaatregelen te nemen om dengue te voorkomen. “Een muskietennet tijdens het slapen in de nacht helpt daar niet tegen,” zegt gezondheidsexpert Marina Manger Cats van het Rode Kruis. “Een klamboe bij een middagslaapje of een slapende baby overdag helpt wel. De muggen die het virus bij zich dragen prikken namelijk overdag.”

DEET

'Smeer je goed in met een muggenwerend middel waar voldoende DEET in zit', aldus het advies van het Rode Kruis. DEET is een stof die de geursensoren van de muggen in de war brengt. Daardoor ruiken ze je niet meer en word je veel minder gestoken. Houd met het smeren ook rekening met zonnebrandcrème, zodat het niet elkaar in de weg zit. Laat de zonnebrandcrème minstens een halfuur intrekken en breng daarna pas de muggenbescherming aan op de huid. Bedekkende kleding helpt ook tegen muggenbeten.

Symptomen dengue-virus

Hoe weet je dat je het dengue-virus hebt? Na een muggenbeet kan het 3 tot 14 dagen duren voor je symptomen krijgt. Neem bij onderstaande klachten altijd contact op met je huisarts en vermeld dat je in dengue-gebied bent geweest.

Klachten

Plotseling optredende koorts (tot 41 °C) met koude rillingen, hoofd-, spier- en gewrichtspijn, misselijkheid en braken, hoesten en keelpijn,

Geen aspirines

Mocht je koorts krijgen, neem dan geen aspirine in voor je bij een arts geweest bent. Dengue kan het risico op bloedingen licht verhogen, dus bloedverdunnende pijnstillers zijn dan geen goed idee. Je mag wel paracetamol gebruiken tegen koorts en pijn.

Overvolle ziekenhuizen en bloedtekort

Vooral als je naar de Filipijnen gaat is het riscio op dengue groot. In totaal zijn er ruim 146.000 besmettingen vastgesteld. Dit is bijna twee keer zoveel als vorig jaar. Het Filippijnse Ministerie van Volksgezondheid heeft de uitbraak nu dan ook uitgeroepen tot een nationale epidemie. Het regenseizoen is er pas net begonnen, dus gevreesd wordt dat de piek nog moet komen.