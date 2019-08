Werelds meest krachtige MRI-scanner moet bron epilepsie blootleggen

Ruim 200.000 euro subsidie

Het is een onderzoek van neurochirurgen en neurologen van het Academisch Centrum voor Epileptologie van het Maastricht UMC+ en Kempenhaeghe in het Brabantse Heeze. Ruim twee ton subsidie van het Epilepsiefonds maakt de studie mogelijk', aldus het Maastricht UMC+.

Kortsluiting in het brein

Epilepsie is een veelvoorkomende, chronische hersenaandoening gekenmerkt door het herhaaldelijk optreden van aanvallen. Er ontstaat als het ware een tijdelijke kortsluiting in het brein. Bij een deel van de patiënten ontstaat die kortsluiting op één specifieke plek in de hersenen, de zogeheten focale epilepsie. Met een traditionele MRI-scanner in het ziekenhuis kan de afwijking die dit veroorzaakt in veel gevallen worden opgespoord. Indien dat lukt, kan de neurochirurg deze potentiële bron van de epilepsie verwijderen via een operatie.

Aanwijzingen

Bij drie op de tien patiënten wordt op de MRI-scan echter geen afwijking gezien. Daardoor wordt de kans op een succesvolle operatie, en dus genezing, een stuk kleiner. 'Er zijn aanwijzingen dat krachtigere MRI-scanners daar verandering in kunnen brengen', zegt neuroloog dr. Albert Colon, projectleider namens Kempenhaeghe.

Magneetveld

De kracht van een MRI-scanner wordt uitgedrukt in Tesla, dat is de sterkte van het magnetisch veld. Hoe krachtiger het veld, hoe nauwkeuriger en gedetailleerder de scan. De doorsnee scanner in het ziekenhuis heeft een maximale sterkte van 3 Tesla. Het Maastrichtse onderzoeksinstituut Scannexus, gevestigd nabij het Maastricht UMC+, heeft de beschikking over zowel een 7, als een 9,4 Tesla scanner. Van die laatste zijn er wereldwijd momenteel slechts vijf operationeel. Normaliter wordt die scanner gebruikt voor het opdoen van fundamentele kennis over ons brein. Nu zal er dus specifiek worden gescand voor diagnostische doeleinden.

Gerichtere behandeling

In totaal zullen zestig patiënten, die in aanmerking komen voor epilepsiechirurgie, worden geselecteerd voor deelname aan de nieuwe studie. De meesten daarvan zullen worden gescand met de 7 Tesla MRI-scanner. Eén op de zes zal in aanmerking komen voor een 9,4 Tesla scan. 'Het is natuurlijk fantastisch dat we deze innovatieve technieken kunnen gebruiken voor onze diagnostiek', zegt neurochirurg dr. Olaf Schijns, projectleider namens het Maastricht UMC+. 'Uiteindelijk hopen we dat we bij nagenoeg iedere patiënt de afwijking in de hersenen en dus de potentiële bron van de epilepsie kunnen vinden. Op die manier kunnen we een behandeling op maat bieden en de kans op genezing vergroten.'

EpiUltraStudie

Het onderzoeksproject is getiteld EpiUltraStudie en is een samenwerkingverband tussen het Academisch Centrum voor Epileptologie (ACE) locaties Maastricht UMC+ en Kempenhaeghe, de onderzoeksschool MHeNS van de Universiteit Maastricht, de afdeling Neurochirurgie van het Universteitsziekenhuis Aachen (Duitsland) en Scannexus.