Helft patiënten diëtist te zwaar

Diëtetiek is het paramedisch vakgebied dat zich richt op voeding en gedrag in relatie tot ziekte en gezondheid. Diëtisten begeleiden patiënten bij de uitvoering van adviezen in de eigen woon- en leefsituatie. Vanuit de basisverzekering krijgt elke patiënt maximaal drie uur diëtetiek per kalenderjaar vergoed. Deze kosten komen ten laste van het eigen risico van de patiënt, behalve voor aandoeningen die onder ketenzorg vallen, zoals diabetes type 2 en chronische obstructieve longziekten.

Te hoog lichaamsgewicht voornaamste reden bezoek diëtist

De helft van de patiënten bij de diëtist zijn volwassenen die behandeld worden voor een te hoog lichaamsgewicht (gemiddelde BMI 33 kg/m2). Deze patiënten hebben vaak ook nog andere voeding gerelateerde aandoeningen, zoals diabetes type 2, hypercholesterolemie en hypertensie. Ongeveer 15% van de patiënten bij de diëtist wordt behandeld voor onbedoeld gewichtsverlies of ondervoeding.

Gegevens uit elektronische patiëntendossiers

Al meer dan tien jaar verzamelt het Nivel gegevens die diëtisten registreren in hun elektronische patiëntendossiers. Hiermee brengt het Nivel landelijke trends in kaart en draagt bij aan de kennis over de zorg die diëtisten leveren. Bovendien kunnen de cijfers gebruikt worden in onderhandelingen met overheden, zorgverzekeraars en andere beroepsgroepen.

Cijfers 2018

Dit rapport bevat cijfers over de zorg van 62.844 patiënten die in 2018 zijn behandeld door diëtisten die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. In het rapport worden de gegevens met voorgaande jaren vergeleken. U kunt deze cijfers terugvinden op de website. Behalve de cijfers over de diëtetiek kunt u daar ook cijfers vinden over de zorg die huisartsen, fysiotherapeuten, oefentherapeuten en logopedisten verlenen.