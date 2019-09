Radboudumc hoeft voorlopig de waarschuwing over behandeling Q-koorts niet terug te nemen

Het Radboudumc hoeft van de rechtbank Gelderland vooralsnog niet terug te nemen dat de behandeling van Q-koortspatiënten door dokter Kunst gevaarlijk kan zijn. Het ziekenhuis heeft op dit moment voldoende uitgelegd waarom de behandeling gevaarlijk kan zijn. De effectiviteit en veiligheid van de behandeling is nog niet op wetenschappelijk verantwoorde wijze onderzocht. Het ziekenhuis is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop haar waarschuwing door de media is gepresenteerd. De rechtszaak is nog niet afgelopen, er volgt nog een definitieve beslissing.