Chronisch gebruik van opiaten verstoort hormonen

Verlaagd testosteronniveau

'Bij ruim zestig procent van de mannen die meer dan zes maanden een opiaat gebruikt, resulteert dat in een verlaagd testosteronniveau. Bij vrouwen is onvoldoende onderzocht wat de impact is van opiaten op de geslachtshormonen', aldus het LUMC. Ongeveer twintig procent van de gebruikers (mannen en vrouwen) heeft daarnaast een verlaagd niveau van het stresshormoon cortisol. Dat concluderen de onderzoekers uit een analyse van 52 bestaande studies naar opiaatgebruik en hormonen, waarin in totaal 18.428 personen werden geïncludeerd. Ze presenteren hun resultaten in het wetenschappelijke tijdschrift The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.

Verminderde vruchtbaarheid

De onderzoekers vinden dat het tijd wordt dat er ook aandacht komt voor de hormonale effecten van chronisch opiaatgebruik. Zo kan een verlaagd testosterongehalte bij mannen leiden tot minder libido, potentie, vruchtbaarheid, baardgroei en spiermassa. Bij vrouwen kunnen minder geslachtshormonen leiden tot menstruatiestoornissen en verminderde vruchtbaarheid. Te weinig cortisol geeft vaak lastig te duiden klachten als vermoeidheid, die ook een bijwerking van de opiaten zelf kunnen zijn. 'Toch is het heel belangrijk om de diagnose te stellen. Bij stress-situaties kan een cortisoltekort namelijk leiden tot lage bloeddruk en shock', onderzoeker Amir Zamanipoor uit.

Beste behandeling

Om effectief te kunnen ingrijpen is meer onderzoek nodig. Zamanipoor: 'Hoewel deze review alle artikelen samenvat, is nog niet duidelijk wie er gescreend moet worden op hormoonuitval en ook niet wat de beste behandeling is. Ook moet nog worden uitgezocht hoe vaak een verstoring van de hormoonbalans daadwerkelijk tot merkbare klachten leidt, wat de effecten bij vrouwen zijn, hoe we deze klachten kunnen voorkomen en hoe snel herstel optreedt.'