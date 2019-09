Minister Bruins roept landen op mee te strijden tegen hoge medicijnprijzen

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) heeft landen wereldwijd opgeroepen mee te doen aan het International Horizon Scanning Initiative. Hij deed deze oproep maandag tijdens een top van de Verenigde Naties (VN) in New York.

Betaalbaar

Het mede door Nederland geïnitieerde samenwerkingsverband gaat volgende maand officieel van start en is bedoeld om medicijnen betaalbaar te houden. Door vroegtijdig te kijken welke nieuwe medicijnen eraan komen en hoe effectief die naar verwachting zullen zijn, kunnen landen met deze kennis samen en ook op nationaal niveau tijdig anticiperen op deze medicijnen. Het doel is om deze medicijnen snel toegankelijk te maken tegen een aanvaardbare prijs. Zo kunnen bijvoorbeeld ook prijsonderhandelingen – eventueel door landen samen – gestart worden en forse besparingen worden gehaald.

VN-bijeenkomst van wereldleiders

Minister Bruins deed zijn oproep tot meer internationale samenwerking tijdens een toespraak als onderdeel van de VN-bijeenkomst van wereldleiders. Betaalbare en gegarandeerde gezondheidszorg voor alle inwoners is een van de hoofdthema’s waarover landen onder de vlag van de VN met elkaar in gesprek zijn, en belangrijk onderdeel daarvan is betaalbare medicijnen. Zonder betaalbare medicijnen geen goede gezondheidszorg.

Meer transparantie

Bruins pleitte in zijn toespraak voor meer transparantie bij farmaceuten over de prijsopbouw van hun medicijnen, en riep landen op zich aan te sluiten bij het International Horizon Scanning Initiative, dat door Nederland en België is opgezet. Een aantal Europese landen, waaronder Luxemburg en Oostenrijk hebben eerder al aangegeven hieraan mee te willen doen. Ook Zweden en Canada toonden zich recentelijk positief over deelname. De minister besprak het onderwerp van te hoge medicijnprijzen in New York met vertegenwoordigers van onder andere de Verenigde Staten, Zuid-Korea en het Verenigd Koninkrijk.

'Absurde prijzen'

Minister Bruins: “Ik grijp elke gelegenheid aan om het belang van betaalbare en eerlijke medicijnprijzen hoog op de politieke agenda te houden. Er zijn veel wereldleiders aanwezig hier in New York en dit is voor mij dus een uitgelezen podium om internationaal de samenwerking te zoeken om wereldwijd een tegenmacht te organiseren om zo de druk op farmaceuten maximaal op te voeren. Deze grote bedrijven opereren wereldwijd, hebben vaak geen of nauwelijks concurrentie en kunnen zo soms absurde prijzen rekenen voor hun gepatenteerde medicijnen. We hebben elke euro hard nodig om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden. Nu en in de toekomst. Ik zet mij hier dagelijks voor in, zowel in Nederland als over de grens.”

Antibioticaresistentie

Bruins deed in New York ook een oproep om meer samen te werken op het gebied van antibioticaresistentie en voerde hierover gesprekken met verschillende collega’s uit andere landen. De wereldwijde toename van antibioticaresistentie is een bedreiging voor goede gezondheidszorg. Door resistente bacteriën slaan antibiotica niet meer aan, waardoor een simpele infectie al een dodelijke afloop kan hebben. Nederland organiseerde afgelopen juni al een internationale ministeriële conferentie om dit onderwerp op de politieke agenda te houden. Internationale samenwerking is ook op dit onderdeel cruciaal om het tij te keren, want bacteriën houden zich niet aan landsgrenzen.

Sterke pijnstillers

Minister Bruins heeft ook een gesprek met bestuurders van New York. Het gesprek zal gaan over zogeheten opioïden. De VS kampen met een enorm probleem op het gebied van dit soort zware en zeer verslavende pijnstillers. Deze worden te snel voorgeschreven en hebben bij langer gebruik een hoog risico op verslaving. In de VS zijn al honderdduizenden mensen aan gebruik van zware pijnstillers overleden, en zorgt het voor grote maatschappelijke schade. Ook in Nederland is het gebruik het afgelopen decennium sterk toegenomen. Inmiddels hebben de huisartsen en medisch specialisten hun medicatierichtlijnen aangescherpt, zodat de pijnstillers minder snel en minder lang worden voorgeschreven. Bruins wil het onnodig gebruik van de zware pijnstillers zo veel mogelijk beperken, zodat Nederland niet de kant van de VS op gaat.