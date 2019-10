IVM: 'Verkoop medicijnen Albert Heijn moet stoppen'

In het schap

Eind 2017 heeft Albert Heijn als eerste supermarkt het directe toezicht op de verkoop van zelfzorgmiddelen en de aanwezigheid van een bevoegd en deskundig persoon losgelaten. Zij verkopen de medicijnen, die alleen verkocht mogen worden door drogist of apotheek, niet meer achter een balie maar in de supermarkt waarbij in het schap een tablet is gemonteerd. Hiermee kunnen consumenten contact zoeken met een (assistent) drogist op afstand.

Gezondheidsrisico’s

Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) en de Consumentenbond vinden toezicht op telefonische of digitale afstand, op de wijze waarop nu door AH ingevuld, geen toezicht. De aanwezigheid van een bevoegd en deskundig persoon is belangrijk om gezondheidsrisico’s te beperken. Deze kan uitleg geven over de wisselwerking van medicijnen, waarschuwen voor eventuele bijwerkingen en de aanschaf van buitensporige hoeveelheden medicijnen tegengaan.

Open brief

In een open brief aan het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) pleiten het IVM en de Consumentenbond voor een eenduidige interpretatie van de zorg die bij zelfzorgmiddelen geleverd dient te worden. Deze moet recht doen aan de potentiële risico's van die middelen wanneer die zonder actief toezicht in de winkels liggen. Albert Heijn en mogelijk andere supermarkten moeten stoppen met de verkoop van deze middelen zonder enige vorm van toezicht en/of deskundige informatie op de vloer.

Rechtszaak

Dinsdag 8 oktober dient bij de rechtbank Midden-Nederland in Utrecht een rechtszaak van het Centraal Bureau voor de Drogisterijenbedrijven (CBD) tegen de IGJ omdat de toezichthouder niet handhavend optreedt tegen de verkoopmethode van Albert Heijn. Dit heeft de IGJ toegezegd aan Albert Heijn.

IGJ

Hoewel Albert Heijn in eigen onderzoek constateerde dat klanten van dit systeem nagenoeg geen gebruik maakten, hebben ze dit toch ingevoerd. Vooraf heeft Albert Heijn contact gezocht met de IGJ en hen ervan weten te overtuigen dat met dit systeem toch verantwoorde zorg kan worden geleverd.

Petitie

Het IVM is eerder een petitie gestart tegen de verkoopmethode van Albert Heijn. Deze is door zo'n 1200 mensen ondertekend, maar actie of aanscherping van de regels voor verantwoorde zorg is uitgebleven.