'Eten van vlees, fastfood en geraffineerde suikers slecht voor je darmflora'

Bacteriën met ontstekingsremmende eigenschappen

'Producten als brood, vis, peulvruchten, groente en fruit beschermen je darmen door bacteriën met ontstekingsremmende eigenschappen beter te laten functioneren', aldus het UMCG.

Bestrijden en voorkomen van darmziekten

De onderzoekers van de afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten en de afdeling Genetica van het UMCG hebben vastgesteld dat bepaalde voedingsmiddelen - waaronder peulvruchten, brood, vis en noten - samen gaan met een hoog niveau van vriendelijke darmbacteriën die de biosynthese van essentiële voedingsstoffen bevorderen. Ook helpen ze bij de productie van vetzuren die de belangrijkste energiebron zijn voor cellen langs de dikke darm. ‘De uitkomsten ondersteunen het idee dat een plantaardig, mediterraan dieet kan bijdragen om darmziekten te bestrijden en te voorkomen’, zegt hoofdonderzoeker Laura Bolte.

Belangrijkste uitkomsten

De microben in je darmen zijn erg belangrijk voor je gezondheid, doordat ze je immuunsysteem trainen om in actie te komen wanneer ziekteverwekkers je lichaam binnendringen. De onderzoekers van het UMCG hebben gebruik gemaakt van LifeLines data en deden onderzoek bij zowel gezonde mensen als patiënten met de ziekte van Crohn, Colitis ulcerosa (chronische darmontsteking) of het prikkelbare darm syndroom (PDS). Ze vonden 49 correlaties tussen voedselpatronen en microbiële groepen en 380 associaties tussen specifieke voedingsstoffen met specifieke bacteriën en hun functionele paden.

Bij een dieet dat rijk is aan brood, peulvruchten, vis en noten, is een relatieve afname zichtbaar van potentieel schadelijke bacteriën en een lager niveau van ontstekingsmarkers in de ontlasting, waarvan bekend is dat het niveau toeneemt bij een darmontsteking. Meer vlees, fastfood en geraffineerde suikers eten gaat samen met een afname van gunstige bacteriële functies en een toename van ontstekingsmarkers. Rode wijn, peulvruchten, groenten, fruit, granen, vis en noten worden geassocieerd met een grotere hoeveelheid bacteriën met ontstekingsremmende functies. Plantaardige diëten gaan samen met hoge niveaus van korte-keten vetzuren, de belangrijkste energiebron voor cellen langs de dikke darm. Plantaardige eiwitten helpen bij de biosynthese van vitamines en aminozuren en bij de afbraak van suikeralcoholen en ammoniumuitscheiding.

Bifidobacteriën

Plantaardige eiwitten lieten een positieve associatie zien met darmbacteriën. De onderzoekers zagen bijvoorbeeld een verhoogd aantal bifidobacteriën bij hoge inname van plantaardige eiwitten. Bifidobacteriën hebben gunstige eigenschappen zoals het verteren van voedingsvezels en de productie van vitamines en korte-keten vetzuren. Plantaardige eiwitten zitten vooral in brood, graanproducten, peulvruchten en noten. Dierlijke eiwitten hadden juist een tegengestelde associatie met bifidobacteriën.

Positief effect op darmecosysteem

Veel mensen hebben last van darmziekten, zegt Laura Bolte. ‘Ons onderzoek geeft meer inzicht in de relatie tussen dieet en darmziekten. Uit de resultaten blijkt dat letten op je voeding een belangrijke rol kan spelen bij de behandeling en beheersing van darmziekten. Een dieet op basis van bijvoorbeeld noten, fruit, groenten en peulvruchten, gecombineerd met matige consumptie van dierlijk voedsel zoals vis, vlees en zuivel is het beste voor je darmecosysteem.’