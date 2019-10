Verandering leefstijl niet afdoende om obesitas te lijf te gaan

De gewichtsafname bij patiënten met overgewicht is na een leefstijlinterventie beperkt. Datzelfde geldt na behandeling bij een diëtist: driekwart van de patiënten met overgewicht behaalt daar niet de aanbevolen gewichtsafname van 5% (of meer) van hun startgewicht. Ook de registratie van overgewicht schiet tekort. Dat concludeert Lisa Verberne in haar proefschrift Management of overweight and obesity in primary healthcare, dat ze op 30 oktober heeft verdedigd aan Tilburg University.