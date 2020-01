Wachten op een plaats in het verpleeghuis op speciale afdeling in het ziekenhuis

Het Maastricht UMC+ en zorginstelling Envida nemen opnieuw samen het initiatief om iets te doen aan de verkeerde-beddenproblematiek. Een speciale afdeling in het ziekenhuis biedt vanaf vandaag plaats aan ouderen die wachten op een plek in een verpleeghuis.

Deze nieuwe opvang voor kwetsbare ouderen is onderdeel van de tussenafdeling De Schakel.

Ouderen die wachten op een plaats in een verpleeghuis, verblijven soms noodgedwongen wekenlang in het ziekenhuis. Daardoor stagneert daar de doorstroom en zijn er minder bedden beschikbaar voor patiënten die een medische behandeling nodig hebben. Deze wachtende ouderen zelf zijn beter op hun plaats in de huiselijke omgeving van De Schakel, waar meer aandacht is voor activering.

Over de Schakel

De Schakel bestaat sinds maart 2019 en bood in eerste instantie plaats aan negen ouderen die na een bezoek aan de eerste hulp of de huisartsenpost niet naar huis kunnen totdat daar ondersteunende zorg is geregeld. Het initiatief wordt nu uitgebreid met elf plekken voor een nieuwe doelgroep: ouderen die wachten op een verpleeghuisopname.

In het MUMC+ maar van Envida

De Schakel is binnen de muren van het Maastricht UMC+ gevestigd, maar de zorg wordt geleverd door zorgprofessionals van Envida (een specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundigen, verzorgenden en paramedici zoals een ergo- en fysiotherapeut). De afdeling heeft een huiselijke sfeer en beschikt over faciliteiten om patiënten te activeren en eventueel revalidatie op te starten. Het Maastricht UMC+ faciliteert en huisvest de afdeling.

Regionale samenwerking

De Schakel is een voorziening voor de regio en komt voort uit een brede samenwerking op het gebied van ouderenzorg tussen het Maastricht UMC+, Envida, Maastricht UMC+ Herstelzorg (voorheen azMHerstelzorg), ZIO, meerdere zorgorganisaties, VGZ en CZ.