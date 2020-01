RIVM-onderzoek: Nederlanders gaan dampen vanwege de smaak

De variatie van smaakjes is het meest aantrekkelijke kenmerk van de e-sigaret. Dat vinden niet alleen de e-sigaret gebruikers (dampers), maar ook sigarettenrokers, mensen die beide producten gebruiken (dual-users) en niet-rokers. Welke smaak het meest populair is, verschilt per groep. Dit blijkt uit een onderzoek van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu , waarover gepubliceerd is in the International Journal of Environment Research and Public Health. Deze studie biedt inzicht in maatregelen die e-sigaretten minder aantrekkelijk kunnen maken voor jongeren.