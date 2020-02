Vijftien Nederlanders terug uit China

Vanwege het nieuwe coronavirus is het maatschappelijke leven ontwricht in de Chinese provincie Hubei. 15 gezonde Nederlanders en twee Chinese gezinsleden hebben aan de Nederlandse ambassade in China kenbaar gemaakt uit Hubei te willen vertrekken. Nederland heeft deze week zijn uiterste best gedaan om begeleide terugkeer van hen te realiseren. Er zijn ook Nederlanders die ervoor hebben gekozen in Hubei te blijven.

De 17 passagiers zijn zondagmiddag rond 14:00 uur aangekomen in Frankrijk. De groep reist vandaag via Brussel gezamenlijk door naar Nederland. Zondagavond zijn ze aangekomen op vliegbasis Eindhoven. Dit is de gebruikelijke locatie bij begeleide terugkeer uit het buitenland. Hierna is met doorgereisd naar door naar een locatie van Defensie in Huis ter Heide voor de eerste opvang en om tot rust te komen.

Preventieve quarantaine

Voor vertrek zijn alle passagiers zowel in China als in Frankrijk verschillende keren gecheckt op ziekteverschijnselen. Iedereen is ‘fit to fly’ verklaard: er zijn geen symptomen van een besmetting met het coronavirus vastgesteld. Bij aankomst in Nederland is er opnieuw een medische check.



Voor de Nederlanders en de twee gezinsleden gelden preventieve quarantainemaatregelen. Dit kan een quarantaine zijn in een thuissituatie en er is centrale opvanglocatie aangewezen. De maatregelen rond quarantaine zijn door buitenlandse autoriteiten als terugkeervoorwaarde gesteld. De GGD ziet toe op de uitvoering ervan.