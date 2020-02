Stamcellen ontdekt die maagkanker kunnen veroorzaken

Wetenschappers hebben voor het eerst stamcellen ontdekt die zorgen voor het herstel van weefsel in de maag, maar tegelijkertijd ook aan de basis kunnen liggen van het ontstaan van maagkanker in het geval dat er cruciale genetische veranderingen in optreden. 'De ontdekking biedt nieuwe aanknopingspunten voor behandeling van maagtumoren', zo meldt het Maastricht UMC+ dinsdag.

Nature

In het gerenommeerde wetenschappelijk tijdschrift Nature beschrijft een internationaal team van onderzoekers zijn bevindingen. Patholoog prof. dr. Heike Grabsch van het Maastricht UMC+ is een van de auteurs.

Delende cellen

Maagkanker is wereldwijd de vijfde meest voorkomende vorm van kanker. Het is echter ook de op twee na meest dodelijke vorm. Er zijn dan ook nog weinig aanknopingspunten voor therapie en over het ontstaan ervan bestaat nog veel onduidelijkheid. Een tumor ontstaat over het algemeen door een genetische verandering (een mutatie) op de verkeerde plek en op het verkeerde moment in het DNA van delende cellen. Een internationaal team van wetenschappers doet al jaren onderzoek naar cellen die mogelijk betrokken zijn bij het ontstaan van maagkanker. Die zoektocht lijkt nu zijn vruchten af te werpen.

Genetische marker

De onderzoekers ontdekten een zogeheten genetische marker op cellen in de maag met de naam Aquaporin-5 (afgekort AQP5). Dit is een eiwit dat zich op het oppervlak van de cellen bevindt. Door het gebruik van genetische technieken op muismodellen en validatie in menselijke maagtumoren kon worden aangetoond dat het eiwit selectief aanwezig is op specifieke stamcellen in de maag en niet op andere cellen. Die stamcellen zijn, mits in gezonde conditie, in staat om weefsel te herstellen en vernieuwen. De wetenschappers lieten echter ook zien dat bewust toegebrachte mutaties in deze stamcellen de groei van kankercellen stimuleert.

Belangrijke ontdekking

In maagtumoren werd tevens de aanwezigheid van stamcellen aangetoond waarin het AQP5-eiwit werd gevonden. Dat duidt erop dat de tumorgroei van daaruit wordt gevoed. 'Al met al zijn dit belangrijke ontdekkingen', zegt Grabsch. 'We hebben nieuwe inzichten gekregen in hoe een tumor in de maag kan ontstaan en groeit, en de rol die specifieke stamcellen daarbij spelen. Daarnaast hebben we in potentie ook een nieuw aangrijpingspunt gevonden voor gerichte behandeling waarmee we tumorgroei kunnen voorkomen en afremmen.'