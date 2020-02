Live: 'Coronapatiënt Tilburg was niet besmettelijk tijdens carnaval'

Burgemeester Theo Weterings heeft vrijdagmiddag om 12.45 uur, in een speciale persconferentie, bekendgemaakt dat het goed gaat met de man die donderdag in het ziekenhuis in Tilburg is opgenomen nadat bekend werd dat hij besmet is met het coronavirus.