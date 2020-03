Radboudumc Amalia kinderziekenhuis start met transgenderzorg

De afgelopen periode heeft vooral in het teken gestaan van het samenstellen van multidisciplinaire teams, scholing en een efficiënte inrichting van de organisatie in zorgpaden. Er wordt in samenwerking met netwerkpartners hoogspecialistische persoonsgerichte zorg en begeleiding geboden aan kinderen en jongeren met genderincongruentie. Genderincongruentie is de ervaring dat het geslacht waarmee je geboren bent niet past bij hoe je je voelt. We streven ernaar om volgend jaar ook zorg voor volwassenen aan te bieden. Radboud is in gesprek met Rijnstate in Arnhem om samen deze transgenderzorg voor volwassenen aan te bieden.

Waarom Radboudumc?

Het aantal mensen dat in Nederland specialistische hulp zoekt voor genderincongruentie is de laatste jaren fors gestegen. Dit heeft geleid tot een behoorlijke toename van de wachtlijsten bij het kennis- en zorgcentrum voor genderdysforie van het Amsterdam UMC, locatie VUmc, en het UMCG in Groningen. Het ministerie van VWS heeft het Radboudumc gevraagd om deze zorg ook aan te gaan bieden om de druk op de wachtlijsten te verlichten.

Het Radboudumc is internationaal erkend als expertisecentrum voor zorg aan mensen met een variatie in de geslachtelijke ontwikkeling (Disorders/Differences in Sex Development (DSD). Met het in huis halen van transgenderzorg is het expertisecentrum nu uitgebreid tot een centrum voor Geslacht & Gender. De aanwezige expertise en werkwijze in het Radboudumc maakt uitbreiding naar transgenderzorg een logische ontwikkeling.

Dr. Hedi Claahsen, kinderarts-endocrinoloog en centrumcoördinator, ‘Samen met onze netwerkpartners en met behulp van veel ervaringsdeskundigen in onze klankbordgroep en de patiëntenverenigingen Transvisie en TNN hebben we hard gewerkt om onze zorg goed in te richten voor kinderen en jongeren met genderincongruentie. Onze aanpak is - zoals alle zorg in het Amalia kinderziekenhuis kind- en familiegericht. Dit betekent dat we samenwerken in multidisciplinaire teams waarbij we de zorg afstemmen op de behoefte van het kind of de jongere en ouders en het begeleidings- en behandeltraject ook zo inrichten. In de voorbereiding hebben we veel kennis en ervaring opgehaald bij het kennis- en zorgcentrum voor genderdysforie van Amsterdam UMC, locatie VUmc, Genderteam Zuid Nederland van de Mutsaersstichting, Karakter, belangenverenigingen Transvisie en Transgender Netwerk Nederland en onze klankbordgroep. Wij danken alle betrokkenen voor hun bijdrage hierin.’

Dr. Chris Verhaak, klinisch psycholoog: ‘Het is belangrijk om de zorg af te stemmen op de behoefte van het kind of jongere en de ouders. Hiervoor hebben we ook op psychologisch gebied alle kennis in huis. Daarnaast werken wij ook nauw samen met onze netwerkpartners. Het kan dus betekenen dat het psychologische traject plaats vindt bij één van deze netwerkpartners, de Mutsaersstichting. Met netwerkpartner Karakter werken we samen om eventuele vragen op het gebied van de psychiatrie vanaf het begin af aan samen te kunnen onderzoeken. Zo kunnen we alle zorg zo optimaal mogelijk op elkaar afstemmen. We kijken daarbij samen met ouders naar wat het kind of de jongere nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen.