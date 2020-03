Twee soorten coronavirussen in omloop. De milde en agressieve variant

Er zou een agressiever type rondgaan en een minder agressieve variant van de infectie.

Wetenschappers van twee universiteiten in Shanghai en Peking deden onderzoek naar het virus. Uit hun eerste onderzoek van het virus uit Wuhan kwam naar voren dat 70 procent de agressieve variant betreft en 30 procent de milde variant was. Volgens de onderzoekers is vervolgonderzoek nodig om het virus nog beter te kunnen begrijpen.

De bevindingen van de wetenschappers verschenen vandaag in ‘National Science Review’, een medisch wetenschappelijk tijdschrift in China.