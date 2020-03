Man uit Almere besmet met coronavirus

De man heeft zich met klachten gemeld en is op dinsdag 3 maart opgenomen in het Flevoziekenhuis. Direct vanaf het eerste contact met de patiënt en gedurende de verdere opname is het protocol voor strikte isolatie conform het RIVM Covid-19 gevolgd. Strikte isolatie houdt in dat de patiënt verblijft op een éénpersoonskamer met sluis, met zeer beperkte mogelijkheden voor bezoek. Zorgverleners dragen in deze situatie beschermende kleding. Het Flevoziekenhuis benadrukt dat er geen sprake is geweest van verhoogd risico voor patiënten, medewerkers of bezoekers. De patiënt heeft het Flevoziekenhuis inmiddels verlaten.



De man verblijft in thuisisolatie. Dat betekent dat hij thuis moet blijven gedurende de tijd dat hij besmettelijk is. Zijn partner heeft geen klachten maar blijft dezelfde periode ook thuis. GGD Flevoland heeft de contacten rondom de patiënt in kaart gebracht. De contacten worden voortdurend gemonitord.