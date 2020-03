Aantal coronabesmettingen in Nederland gestegen van 38 naar 82

Sinds de laatste update zijn 44 nieuwe patiënten bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gemeld. Hiermee komt het totaal aantal positieve geteste patiënten op 82. Hiervan zijn 69 patiënten in het buitenland besmet geraakt of zijn contacten van bevestigde patiënten. Van de nieuwe patiënten zijn 2 personen opgenomen in het ziekenhuis. De overige nieuwe patiënten zitten in thuisisolatie.