RIVM meldt vrijdag 46 nieuwe patiënten, totaal nu op 128 positieve testen

Eerste patiënt overleden

'Hiermee komt het totaal aantal positief geteste patiënten op 128 waarvan 1 patiënt is overleden', aldus het RIVM. Van de 128 patiënten zijn 101 patiënten in het buitenland besmet geraakt of zijn contacten van bevestigde patiënten. Van de nieuwe patiënten zijn 5 personen opgenomen in het ziekenhuis. De overige nieuwe patiënten zitten in thuisisolatie.

Melding 1e patiënt week geleden

Het is nog maar een week geleden dat de eerste met het coronavrius besmette patiënt in Nederland opdook. Sindsdien is het aantal besmettingen snel gestegen.