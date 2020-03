Besmetting met coronavirus in Roermond

Bij een persoon uit de gemeente Roermond is het nieuwe coronavirus (COVID-19) gevonden. Met laboratoriumonderzoek is dit op 7 maart 2020 vastgesteld. De patiënt, die met gezin in Noord-Italië op vakantie is geweest, zit in thuisisolatie. Ook de andere gezinsleden moeten contact met anderen voorlopig mijden. De patiënt is herstellende en voelt zich redelijk goed. GGD Limburg-Noord is direct na het bekend worden van de laboratoriumuitslag het contactonderzoek rond deze patiënt gestart.

Dit is de eerste vastgestelde besmetting in de regio Limburg-Noord. De afgelopen weken heeft GGD Limburg-Noord al meerdere bemonsteringen uitgevoerd die tot nu toe negatieve uitslag gaven. Van enkele bemonsteringen worden nog uitslagen verwacht. Ook lopen er diverse contactonderzoeken bij personen die in contact zijn geweest met een besmette patiënt uit een andere regio.



Contactonderzoek Het nieuwe coronavirus kan zich verspreiden via druppels. Bijvoorbeeld als iemand hoest of niest in het gezicht van een ander. Om te voorkomen dat de ziekte zich verder in Nederland verspreidt, brengt de GGD in kaart wie er nauw contact heeft gehad met de besmette patiënt. Dit is contactonderzoek. De contacten van de patiënt moeten twee keer per dag hun temperatuur opnemen en dit melden aan de GGD. Zij moeten ook melding maken van klachten die zij hebben. Door deze maatregelen verkleint de kans dat de ziekte zich in Nederland verspreidt. De GGD monitort deze personen de komende twee weken. Bij klachten worden zij door de GGD getest.