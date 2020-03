Positief op coronavirus geteste inwoner Goirle overleden

Vandaag is een man, die zondag positief werd getest op het coronavirus, overleden. ' Het slachtoffer was op leeftijd en had een kwetsbare gezondheid. Dit alles maakt het natuurlijk niet minder verdrietig voor de nabestaanden. Ik wens hen dan ook alle sterkte toe in deze moeilijke tijd', zo meldt burgemeester Mark van Stappershoef maandagavond.