Eerste coronabesmettig in Friesland

Speelde de coronabesmettingen zich vooral af in het midden en zuiden van het land. In Friesland is een echtpaar postief getest op het coronavirus.

Bij een echtpaar uit Gorredijk is het coronavirus (COVID-19) bevestigd. Na laboratoriumonderzoek is dit vastgesteld. Het echtpaar zit in thuisisolatie. Ook de zoon van het echtpaar verblijft in thuisisolatie. Het betreft de eerste patiënten in Friesland