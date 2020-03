Eerste coronabesmettingen in provincie Groningen

Bij een inwoner van gemeente Pekela en een inwoner van gemeente Groningen is besmetting met het coronavirus (COVID-19) vastgesteld. Het zijn de eerste twee besmettingen in de provincie Groningen.

Het gaat om een 21-jarige studente uit de stad Groningen die in de week van 20 tot 29 februari in Noord-Italië is geweest. Het betreft geen studente van studentenvereniging Vindicat. Daarnaast betreft het een vrouw van 62 jaar uit Nieuwe Pekela waar het onderzoek naar de bron nog loopt.

GGD Groningen onderzoekt wat de bron van de besmetting is en met wie deze patiënten contact hebben gehad. Contacten van de patiënt worden door de GGD benaderd en krijgen instructies over wat zij moeten doen.

Het RIVM en de GGD blijven alert op nieuwe besmettingen en passen hetzelfde protocol toe als nieuwe patiënten gevonden worden: isolatie, contactonderzoek en doorlopende monitoring van de contacten van een patiënt. Door deze maatregelen proberen we de kans te verkleinen dat de ziekte zich in Groningen verder kan verspreiden.