Maastricht UMC+ plaatst tent met CT-scanner voor coronascreening

Isolatie en labtest

'Op dit moment nog worden corona-verdachte patiënten die zich melden via de SEH, in isolatie geplaatst en wordt er een laboratoriumtest gedaan om vast te stellen of ze daadwerkelijk het corona-virus onder de leden hebben', aldus het ziekenhuis. Maar zo’n laboratoriumtest kost uren tijd. In die uren verblijven de patiënten in isolatie. Bovendien is de isolatiecapaciteit beperkt.

Korte CT-scan

Met een kort onderzoek in de CT-scanner wordt direct zichtbaar of er sprake is van een virale longontsteking. Longontsteking kan immers ook het gevolg zijn van een bacterie of een schimmel. Als er sprake is van een virale longontsteking, worden de noodzakelijke maatregelen getroffen om mogelijke verspreiding van het virus in het ziekenhuis tegen te gaan. In tweede instantie wordt beoordeeld of de longontsteking het gevolg is van het corona-virus of van een ander virus. Definitieve diagnostiek is namelijk alleen mogelijk op basis van een laboratoriumtest.

Maandag operationeel

Op de parkeerplaats vóór de SEH is een grote tent neergezet waar de trailer met de CT-scanner in staat. Planning is dat de CT-scanner vanaf maandag operationeel is.