Besmetting corona op de loer als afstand niet wordt bewaard

Het is voor veel mensen maar lastig om de juiste afstand te houden met betrekking tot het besmettelijke coronavirus. Een van onze journalisten nam vandaag de proef op de som door een dag mee te lopen met een controleur van blusmiddelen die nog wel aan het werk is.

De controleur bezocht dan ook bedrijven op afspraak die wel open moeten blijven om Nederland draaiende te houden. Opvallend was dat veel mensen, die om een praatje verlegen zaten, gewoon vlak bij de controleur kwamen staan terwijl dat geheel niet nodig was. Op het moment dat de controleur diegene er op aansprak, kwam het inmiddels standaard antwoord: ''oja, je vergeet het ook zo snel'' waarna men afstand nam.

Maar het is niet de controleur alleen die te maken heeft met mensen die compleet niet stil staan bij de gevolgen voor de gezondheid van zichzelf of een ander. Ook winkelpersoneel of mensen in de rij van de kassa van bijvoorbeeld een supermarkt, hebben te maken met mensen die aan afstand geen boodschap lijken te hebben.

Voor de duidelijkheid nog eens uitgelegd:

Afstand houden betekent dat je 1 tot 2 meter (twee armlengtes) afstand houdt van elkaar om jezelf en anderen te beschermen tegen infectie met het coronavirus. Door hoesten en niezen komen kleine druppeltjes met het coronavirus in de lucht. Mensen kunnen deze druppeltjes inademen en besmet raken. Als je niest komen deze druppels zelden verder dan 1 tot 2 meter.

Je kunt nog boodschappen doen, wandelen, fietsen en eten afhalen, maar probeer wel afstand te houden tot anderen.