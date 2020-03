Amphia Breda plaatst 5 coronapatiënten over naar ander ziekenhuis

Het Amphia ziekenhuis in Breda heeft donderdagmiddag 5 COVID-19-patiënten van de IC-afdeling overgeplaatst naar andere ziekenhuizen in Nederland. 'Dit gaat om de patiënten die vervoerbaar zijn', zo heeft het Amphia donderdag bekendgemaakt.

Nauw contact over capaciteit

'Er is nauw contact tussen de ziekenhuizen over de capaciteit voor de opvang van COVID-19-patiënten. Amphia zorgt voor afstemming en protocollen met de ontvangende ziekenhuizen', zo meldt het Amphia.

Voorbereiding op grotere toestroom COVID-19-patiënten

'Amphia houdt de ontwikkelingen van COVID-19 goed in de gaten. We verwachten een grotere toestroom van COVID-19-patiënten. Daar waar mogelijk maken we alvast meer ruimte op onze IC-afdeling. Er is nog steeds ruimte op onze IC-afdeling, maar we verplaatsen mensen naar andere ziekenhuizen om capaciteit te hebben voor mogelijk meer COVID-19-patiënten de komende tijd', aldus het Amphia.

Stand van zaken

Dit was de stand van zaken bij Amphia woensdag gisteren 18 maart jl.:

- Er worden totaal 35 mensen met een COVID-19 besmetting verzorgd in Amphia, waarvan 13 op de intensive care

- Er is in de 24 uur voor deze standopmaak 1 patiënt met COVID-19 uit Amphia ontslagen

- Vanaf het begin van het uitbreken van COVID-19 zijn er in Amphia 8 mensen overleden aan de gevolgen van het virus

- COVID-19 patiënten worden op speciaal daartoe ingerichte afdelingen in isolatie verzorgd (de zogenaamde cohort-afdelingen). Patiënten die intensieve zorg nodig hebben worden op de intensive care verzorgd. De intensive care van Amphia heeft een totale capaciteit van 30 bedden.