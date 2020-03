Rugproblemen? Tips om klachten te verlichten

Je hebt maar één rug: we hebben het allemaal wel een keer gehoord. Onze rug heeft een grote invloed op ons welzijn en functioneren. Pijn en klachten kunnen dan ook verregaande gevolgen hebben in ons dagelijks leven. Hoe ga je om met rugproblemen en welke hulpmiddelen kunnen helpen?

Voorkomen is beter dan genezen

Natuurlijk zijn niet alle rugklachten te voorkomen — bij ziekte of afwijkingen aan de ruggengraat gaat deze vlieger dan ook niet op. Maar wie een gezonde rug heeft en wil houden, kan zichzelf helpen door rekening te houden met een aantal zaken.

Gezonde werkhouding

Of je nou achter een computerscherm zit, in de horeca werkt of in de bouw zit: je rug krijgt het zwaar te verduren. Zorg dat je weet wat een gezonde werkhouding inhoudt voor jouw beroep, en weet waar je grenzen liggen. Pas op met tillen en let erop dat je recht zit achter je bureau.

Voldoende bewegen

Ook als je geen fan bent van de sportschool kun je ervoor zorgen dat je voldoende lichaamsbeweging krijgt. Zwemmen is bijvoorbeeld heel goed voor de spieren in je rug. Af en toe een wandeling maken en niet de hele dag zitten, kan ook al een groot verschil maken.

Tijdelijke rugklachten

Heb je plotseling rugklachten of een blessure? Dan is het altijd aan te raden om professionele hulp te zoeken. Ga op zoek naar een fysiotherapeut of andere arts die je kan helpen om met oefeningen of andere behandelingen je klachten te verlichten. Een huisarts kan je desnoods ook adviseren over eventuele pijnstillers of spierverslappers.

Chronische rugklachten

Chronische rugklachten hebben een grote impact op je dagelijkse bezigheden. Je kunt erger voorkomen en sommige bewegingen makkelijker maken door ergonomische hulpmiddelen aan te schaffen. Een juiste zit- en slaaphouding maakt een groot verschil.

Stoelen in huis

Hoe mooi of modern bepaalde stoelen ook kunnen zijn, als je last hebt van chronische rugklachten is het belangrijker om stoelen te hebben waar je veilig en comfortabel in kunt gaan zitten en uit kunt opstaan.

Een sta-op-stoel biedt uitkomst voor mensen die moeite hebben om weer recht te komen uit hun stoel. Dit soort stoelen kantelen ietwat naar voren en geven letterlijk een steuntje in de rug bij het opstaan.

Met een trippelstoel wordt het mogelijk je al zittend voort te bewegen in huis of kantoor. Tussen de voorwielen van deze stoelen is extra ruimte vrijgemaakt voor de voeten, waardoor je je al trippelend vooruit kunt duwen.

Matras en bed

Laat je adviseren over het soort matras waar je op slaapt. Dit heeft een grote invloed op je rug en kan een waardevol verschil maken. Slaap je met een partner en verschillen jullie veel in gewicht? Dan is het raadzaam om twee aparte matrassen aan te schaffen. Let ook op het soort kussen waarmee je slaapt, en zorg voor een gezonde slaaphouding — liefst op de rug of op de zij.

Ook opstaan uit bed kan moeilijk zijn met rugklachten. Met een bedverhoger kan het makkelijk worden gemaakt.

Overige adviezen

Welke vorm van pijnbestrijding en behandeling het meest effectief is, hangt sterk af van de oorzaak en soort rugpijn. Massages, spierverslappers, bewegingstherapieën, koude of warme therapieën: zorg altijd dat je je laat adviseren door een arts voordat je aan de slag gaat met zelf experimenteren met behandelingen.