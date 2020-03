Gemeten radioactiviteit in het Nederlandse milieu in 2018 niet schadelijk

In het afgelopen jaar voldeed Nederland aan de Europese verplichting om elk jaar te meten hoeveel radioactiviteit in het milieu en in voeding zit. 'Uit de meting is gebleken dat de radioactiviteitsniveaus in lucht een normaal beeld laten zien, net als in eerdere jaren. De radioactiviteitsniveaus in voedsel en melk liggen net als in vorige jaren onder de Europese limieten voor consumptie en export. Ook de radioactiviteitsniveaus in gras en veevoer laten een normaal beeld zien, net als de jaren ervoor', zo meldt het RIVM vrijdag.