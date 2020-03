Wisselen van merk medicatie leidt bij veel schildklierpatiënten tot overdosering

Veel schildklierpatiënten die van merk medicatie wisselen en het merk Thyrax vervangen door een ander merk schildklierhormoon, raken overgedoseerd bij het hanteren van een gelijke dosering. Het effect is sterker naarmate patiënten een hogere dosis schildklierhormoon gebruiken. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel en het PHARMO Instituut, dat onlangs verscheen in het wetenschappelijk tijdschrift Thyroid. Aangezien dit kan leiden tot uiteenlopende klachten, is het raadzaam hier alert op te zijn.

Begin 2016 ontstonden er tekorten aan het geneesmiddel Thyrax® Duotab (levothyroxine), een middel dat gebruikt wordt bij schildklierproblemen. Dit had te maken met de verplaatsing van de productie van Nederland naar Duitsland. Veel schilklierpatiënten moesten gedwongen overstappen op een ander merk schildklierhormoon.

Een derde van de patiënten overgedoseerd na overstappen

Patiënten bij wie de medicatie goed was ingesteld, konden bij het overstappen naar het nieuwe middel dezelfde dosis als voorheen gebruiken. Van hen bleek ruim 30% na de overstap een te lage bloedwaarde (TSH-waarde) te hebben. Dit duidt op een overdosering van het nieuwe middel. Dit effect is het sterkst bij patiënten die een relatief hoge dosis gebruikten, namelijk meer dan 100µg Thyrax.

Twee derde van de schildklierpatiënten was Thyrax-gebruiker

In Nederland hebben 500.000 mensen een schildklieraandoening. Hiervan gebruikten ruim 350.000 patiënten in 2015 medicatie van het merk Thyrax. De meeste patiënten (90%) stapten over van Thyrax naar de merken Euthyrox of levothyroxine TEVA.

Het onderzoek

Voor het onderzoek werd gebruikgemaakt van gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. De labuitslagen van ruim 2000 patiënten met een schildklieraandoening in de periode januari tot september 2016 vormden de bron van het onderzoek.

Het onderzoek was een initiatief van Schildklier Organisatie Nederland (SON) en de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie (NVE) en werd, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), mogelijk gemaakt door ZonMw. Het Nivel voerde het onderzoek samen met het PHARMO Instituut uit.