Preklinische tests op coronavaccin

Wereldwijd is de strijd in volle gang om een vaccin te ontwikkelen tegen het dodelijke coronavirus (COVID-19). Zo is in de VS een vaccin op een vrouw getest en heeft de Universiteit van Oxford, onder leiding van prof. Sarah Gilbert, naar verwachting volgende maand het eerste coronavirusvaccin die in Engeland op de plank kan liggen.

Deze week werd bekend dat ook de Europese Unie (EU) miljarden pompt in de ontwikkeling van een middel. Zo gaat er veel geld naar het Rega Instituut. Daar wordt momenteel koortsachtig gezocht naar nog andere antivirale middelen die patiënten met COVID-19 kunnen helpen om de ziekte te overwinnen. Het labo werkt daarvoor samen met onderzoekscentra in Leiden, Aix-Marseille, Utrecht, Bern, Lübeck en Braunschweig.

Ze bestuderen de manier waarop de tot nu toe bekende coronavirussen evolueren en kijken of er een doelwit gevonden kan worden waarop men het virus kan aanvallen. Daarnaast onderzoeken ze of er een actieve stof in een bestaand geneesmiddel, of een combinatie van stoffen, is die werkzaam is tegen deze virussen.

Om ervoor te zorgen dat we onszelf in de toekomst kunnen beschermen tegen SARS-CoV-2 is een vaccin uiteraard het beste wapen. Twee maanden geleden zetten Chinese onderzoekers de genetische code van het virus online. Het startschot voor tientallen onderzoeksgroepen wereldwijd om alles in het werk te stellen om een vaccin te ontwikkelen.

Gele koorts

Het team van professor Neyts gebruikt daarbij een technologie die gebaseerd is op het vaccin tegen gele koorts. Op dit moment zijn de KU Leuven-onderzoekers bezig met preklinische tests. Als daar bemoedigende resultaten uit komen, kan er worden overgeschakeld op fase 1, waarbij het prototype van het vaccin getest wordt op gezonde vrijwilligers. Nadien volgen nog fases 2 en 3, waarbij het vaccin op duizenden mensen uitgetest wordt. En dan moet een opschaling volgen: om ervoor te zorgen dat de hele wereldbevolking gevaccineerd kan worden, heb je miljarden dosissen nodig. Alleen al daarom is het goed dat er op verschillende plaatsen in de wereld naar een vaccin gezocht wordt.

Universiteit van Oxford

Komende week wordt het Britse vaccin op dieren getest in het laboratorium van Public Health England (PHE) in Porton Down, nabij Salisbury. Volgens de artsen zal het gaan om versnelde proeven.

"We zijn ons ervan bewust dat een vaccin zo snel mogelijk nodig is en zeker tegen juni-juli, wanneer we een grote piek in sterfte verwachten", zegt prof. Adrian Hill, directeur van het Jenner Institute in Oxford.