Radboudumc onderzoekt de gevolgen van thuiswerken

Maria Hopman volgt al sinds 2011 ongeveer 24.000 lopers voor verschillende gezondheidsonderzoeken: “Van deze groep weten wij dus heel veel. Over hun beweeggedrag, over ziekte, over gezondheid, over risicofactoren. Nu mensen ineens massaal ander gedrag vertonen omdat ze meer thuis zijn en mogelijk daardoor minder bewegen, is het een ideale groep om te onderzoeken wat er met hun fysieke en mentale gezondheid gebeurt.”

Deze week worden de eerste drieduizend vragenlijsten naar de lopers gestuurd, waarbij de deelnemers gevraagd wordt hoe ze nu aan hun beweging komen en welke inspanning ze dagelijks leveren. Ook wordt naar hun gewicht gevraagd en eventuele klachten die zijn ontstaan sinds het thuiswerken. Door de nieuwe situatie te vergelijken met oude data, kan aangetoond worden wat er is veranderd sinds de maatregelen tegen het coronavirus zijn ingevoerd.