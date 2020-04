Medische apparatuur en medicijnen voor corona patiënten op weg naar Sint-Maarten

Vanaf Vliegbasis Eindhoven is vanochtend een C-17 transportvliegtuig vertrokken naar Sint-Maarten met medische apparatuur, beschermingsmiddelen en medicijnen om corona patiënten te behandelen. Het gaat deels om een mobiel ziekenhuis, een zogenaamde Hospitainer, waarmee 6 zelfstandige Intensive Care plekken worden gerealiseerd. Daarnaast wordt apparatuur meegenomen waarmee 6 extra IC-plekken in het ziekenhuis van Sint-Maarten gerealiseerd kunnen worden.

De extra IC-plekken zijn bedoeld voor patiënten van alle eilanden van het Caribische deel van het Koninkrijk. Ze worden als eerste op Sint-Maarten gerealiseerd omdat het versterken van de medische capaciteit voor de bovenwindse eilanden op dit moment het hardste nodig is volgens het RIVM.

We werken samen keihard

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS): “Dit transport naar Sint-Maarten is een concrete stap in het verder opschalen van de medische zorg voor alle eilanden. Er is continu overleg met alle betrokkenen hier in Europees Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Samen werken we keihard om de verspreiding van corona zoveel mogelijk in te dammen en tegelijkertijd zo goed mogelijk voor corona patiënten te zorgen.”

Extra medisch personeel

Voor de versterking van de medische capaciteit is ook extra medisch personeel nodig. Daarover worden afspraken gemaakt met een internationaal bedrijf dat medische personeel uitzendt. Het eerste team van medici en verpleegkundigen wordt in de loop van de komende week op Sint-Maarten verwacht.