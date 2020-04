Mycotoxinen in voedselketen van mens en dier in beeld

Schimmels kunnen stoffen maken die hen beschermen tegen bacteriën en andere schimmels. Deze zogenoemde mycotoxinen kunnen in voedsel en diervoeder terechtkomen. Als mensen of dieren mycotoxinen binnenkrijgen, kan dat schadelijk zijn voor hun gezondheid. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft een overzicht gemaakt van mycotoxinen die wereldwijd voor kunnen komen in voedsel en diervoeder. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ) kan deze informatie gebruiken voor het opsporen van mogelijke nieuwe mycotoxinen in voedselproductieketens.

Er bestaan veel verschillende mycotoxinen. Van tientallen typen is eerder al beoordeeld of ze een risico vormen voor de gezondheid. Van een groter aantal is niet bekend in welk voedsel ze voorkomen, of ze schadelijk zijn en zo ja, bij welke hoeveelheid. Het RIVM heeft de informatie die bekend is over mogelijke mycotoxinen in voedsel en diervoeder bijeengebracht en in een database gezet.

Het overzicht bevat onder andere informatie over de maximaal toegestane hoeveelheden van mycotoxine op producten (maximale limieten). Ook informatie over in welke producten een mycotoxine aangetroffen is en, voor zover bekend, welke schadelijke effecten ze kunnen hebben, staat in de database.

Voor het overzicht is informatie gebruikt van de nieuwste evaluaties van internationale organisaties die risicobeoordelingen doen, zoals de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA Europese Voedselveiligheidsautoriteit ). Daarnaast is in de wetenschappelijke literatuur nagegaan in welke producten, voedsel en diervoeder, de beoordeelde mycotoxinen wereldwijd voor kunnen komen. De mycotoxinen waarvoor de hoogste concentraties werden gevonden, zijn apart op een rij gezet. Van deze mycotoxinen zijn ook de schadelijke effecten opgezocht en opgenomen in de database, voor zover die bekend zijn. Het is nog onbekend of al deze mycotoxinen ook daadwerkelijk voorkomen in levensmiddelen en diervoeders die beschikbaar zijn in Nederland.