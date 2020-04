Kunnen hoge bloeddruk medicijnen ernstige complicaties door corona voorkomen?

Cardiologen van het Radboudumc zijn een groot onderzoek gestart naar de behandeling van coronapatiënten, met een medicijn tegen hoge bloeddruk. De resultaten moeten uitwijzen of het veel voorgeschreven medicijn Valsartan ernstige vochtophopingen in de longen bij de corona virusziekte COVID-19 kan voorkomen. Dat zou ervoor zorgen dat veel patiënten niet naar de intensive care hoeven. De Hartstichting steunt het onderzoek.

Bij veel ernstig zieke coronapatiënten, waaronder veel hart- en vaatpatiënten, komt er vocht vanuit de bloedvaten in de longen terecht. Door deze vochtophopingen moeten patiënten voor beademing naar de IC. De cardiologen gaan onderzoeken of een veel voorgeschreven medicijn tegen hoge bloeddruk, Valsartan, vochtophopingen in de longen tegengaat. De hoop is dat hierdoor minder coronapatiënten ernstige complicaties krijgen of komen te overlijden.

Over de studie

Zterdag is de eerste coronapatiënt in deze zogenaamde Praetorian-COVID studie opgenomen. Dat is gebeurd in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ‘s-Hertogenbosch, één van de eerste Nederlandse ziekenhuizen dat coronapatiënten opnam.

Ruim 600 patiënten gaan meedoen aan het onderzoek, dat gaat lopen in 10 tot 15 Nederlandse ziekenhuizen. De ene helft krijgt placebo, de andere helft Valsartan. Binnen een half jaar willen de onderzoekers concluderen of Valsartan ervoor kan zorgen dat minder mensen naar de intensive care hoeven of komen te overlijden.

Snelle toepassing mogelijk

Vanwege het acute belang voor patiënten is het onderzoek direct gestart, terwijl de financiering nog niet rond is. Als de onderzoeksresultaten aantonen dat het medicijn ernstige complicaties bij coronapatiënten voorkomt, kan dit medicijn snel toegepast worden.

Nederland beschikt over grote voorraden van dit goedkope medicijn. Valsartan zou dan niet alleen coronapatiënten snel kunnen helpen, maar ook de hoge kosten van IC-opnames kunnen terugdringen. Ook zou het een grote rol kunnen spelen bij de bestrijding in minder welvarende landen.

Waarom Valsartan?

Het medicijn Valsartan verlaagt de bloeddruk door het eiwit Angiotensine-II te blokkeren. Dit eiwit verhoogt de bloeddruk in bloedvaten, waardoor er vocht naar omliggend weefsel kan lekken. Normaal gesproken wordt dit eiwit afgebroken door een ander eiwit, ACE2.

Omdat het coronavirus ACE2 gebruikt om cellen binnen te dringen, hebben coronapatiënten minder van dit eiwit. Hierdoor wordt er minder Angiotensine-II afgebroken en kan er onder druk vocht door de bloedvaten in de longen lekken. Het is niet wetenschappelijk aangetoond dat bloeddrukverlagers zoals Valsartan vochtophopingen in de longen kunnen tegengaan. Dit onderzoek moet dit bewijzen of ontkrachten.