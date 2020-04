Dalende trend overlijden, besmettingen en ziekenhuisopnames zet door

Overleden patiënten

'Vandaag zijn er 75 patiënten in het ziekenhuis opgenomen (geweest) gemeld. Er zijn 67 personen als overleden gemeld', zo meldt het RIVM maandag. In de grafiek die van 7 maart jl. tot heden het aantal overleden patiënten toont is duidelijk een top te zien op 31 maart. Tot die datum steeg het aantal overleden personen dagelijks in een rap tempo. Op 31 maart werden 165 personen gemeld. Vervolgens loopt de grafiek nagenoeg vlak tot 6 april. Daarna zet een voorzichtige daling in die tot 16 april in ongeveer dezelfde lijn afloopt. Na 16 april is de dalende lijn zelfs al wat sterker. Deze dalende trend is enigszins gelijk bij de grafieken voor het aantal nieuwe ziekenhuisopnames en nieuwe bevestigde COVID-19 patiënten

33.405 bevestigde COVID-19 patiënten

Tot vandaag aan toe zijn er 33.405 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.