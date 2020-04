Nederlanders eten steeds minder vlees

Meer dan 5 miljoen Nederlanders eten geen of slechts af en toe vlees. Dit is 36% van heel Nederland. Deze groep is daarmee sinds 2016 gegroeid met 7 procentpunten. Dit blijkt uit de tweede editie van de Smart Food Monitor, een grootschalig onderzoek van Multiscope onder 7.300 Nederlanders.

Jongeren, vrouwen en alleenstaanden

De groep die geen of af en toe vlees eet heeft een duidelijk profiel. Vrouwen (43%) slaan een stukje vlees vaker over dan mannen (29%). Hetzelfde geldt voor alleenstaanden (46%) ten opzichte van samenwonende stellen (35%) en gezinnen (28%). Jongeren besluiten vaker om helemaal geen vlees te eten. 18- tot 34-jarigen (7%) zijn namelijk vaker vegetariër of veganist dan 50-plussers (3%). Twee op de drie Nederlanders (64%) eten nog steeds bijna iedere dag vlees. Deze groep bestaat voornamelijk uit mannen en gezinnen.

Consument bewuster van voeding

Een kwart van alle Nederlanders (24%) is ten opzichte van een jaar geleden gezonder en bewuster gaan eten en drinken. Ook heeft men geminderd met snacken (18%) en is men minder alcohol gaan drinken (11%). Het merendeel (72%) gaat anders met eten en drinken om uit eigen motivatie. Bij vrouwen (76%) is deze intrinsieke motivatie sterker dan bij mannen (67%).

Gezondheid en kwaliteit belangrijkst

Het bewuster worden van voeding uit zich dan ook in de keuzes van de consument. Gezondheid (75%) en kwaliteit (75%) zijn de belangrijkste criteria bij het kiezen van eten en drinken. Twee op de vijf Nederlanders geven aan dat het milieu (41%) ook meespeelt in het keuzeproces. Gezondheid en milieu zijn voor vrouwen vaker van belang dan voor mannen.