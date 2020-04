'RIVM-dinsdagpiek': +165 DODEN, +118 opnames en +729 besmettingen

165 patiënten overleden, totaal naar 3.916

'Vandaag zijn er 118 patiënten in het ziekenhuis opgenomen (geweest) gemeld. Daarmee komt het totaalaantal op 9.897. Er zijn 165 personen als overleden gemeld. Deze gemelde personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld', zo meldt het RIVM.

Totaal 34.134 bevestigde COVID-19 patiënten

Tot nu toe zijn er 34.134 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

'Dinsdagpiek'

Op de dinsdagen is het aantal meldingen van opgenomen en overleden patiënten de afgelopen periode vaak het hoogste van de week. Dat is te verklaren doordat meldingen van op vrijdag, zaterdag en zondag opgenomen en overleden patiënten op maandag administratief worden verwerkt en gerapporteerd.