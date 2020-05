69 patiënten overleden, 44 nieuwe patiënten, in totaal 40.571 positief geteste personen

Op 3 mei zijn er 44 patiënten in het ziekenhuis opgenomen (geweest) gemeld. Er zijn 69 personen als overleden gemeld. Deze gemelde personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden.