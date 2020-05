Verzorgingshuis plaats bouwhekken na corona-overtredingen

Fysiek contact met bewoners

Op de begane grond zouden door bezoekers via de ramen contact met de bewoners zijn gezocht en zelfs ook aangeraakt. Ook werden er cadeautjes overhandigd. Ook zouden er bezoekers het gebouw zijn binnengedrongen en zelfs ook personeel dat dit probeerde te verhinderen opzij hebben geduwd.

Bouwhekken geplaatst

Gelet op het risico van mogelijke overdracht van het coronavirus op de bewoners zijn er nu bouwhekken op een afstand van 1,5 meter rond het gebouw geplaatst. De directeur van het verpleeghuis laat in de krant weten dat nog geen van de 52 bewoners besmet is met het coronavirus. 'En dat willen ze graag zo houden. Dat is waar we in deze tijd elke dag voor aan het werk gaan, aldus de directeur tegenover de krant.