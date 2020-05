RIVM meldt zondag 18 doden, 22 opnames en 245 positief geteste personen

Totaal 5.440 overleden personen

Hiermee komt het totaal aantal personen dat door het coronavirus in overleden op 5.440. Van alle gemelde patiënten is de helft 60 jaar of ouder. Tot nu toe zijn 11.307 van de gemelde patiënten opgenomen in het ziekenhuis en 5.440 overleden. De helft van de opgenomen patiënten is 69 jaar of ouder, bij de overleden patiënten was de helft 82 jaar of ouder.

Asielzoekerscentrum Sneek

Er is een toename te zien in het aantal positief geteste patiënten in Sneek. Dat komt door het cluster van COVID-19 patiënten in een asielzoekerscentrum in Sneek, waar GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst Fryslan eerder deze week melding van maakte.

Totaal 42.627 bevestigde COVID-19 patiënten

Het aantal bevestigde COVID-19 patiënten die zijn gemeld bij het RIVM is met 245 toegenomen. Hierdoor komt het totaal op 42.627. Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

Actuele cijfers COVID-19: 10 mei 2020

Positief geteste personen 42.627 (+245)

Ziekenhuisopnames 11.307 (+22)

Overleden personen 5.440 (+18)