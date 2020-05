Update RIVM maandag: 16 doden, 36 opnames en 161 nieuwe besmettingen

Ziekenhuisopnames

Er zijn 36 nieuwe patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Hiermee komt het totaal aantal opnames op 11.343.

Totaal aantal bevestigde COVID-19 patiënten

Tot nu toe zijn er 42.788 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dit zijn er 161 meer dan gisteren. Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

Leeftijden

Tot en met 11 mei 10.00 uur zijn er in Nederland in totaal 42.788 COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM. Van alle gemelde patiënten is de helft 60 jaar of ouder. Tot nu toe zijn 11.343 van de gemelde patiënten opgenomen in het ziekenhuis en 5.456 overleden. De helft van de opgenomen patiënten is 69 jaar of ouder, bij de overleden patiënten was de helft 82 jaar of ouder.

Uitleg over Surveillance van COVID-19 patiënten in Nederland

Door middel van surveillance houdt het RIVM zicht op de verspreiding van COVID-19 in Nederland. Via een samenwerking tussen artsen, laboratoria en de GGD’en wordt informatie verzameld over personen (patiënten) met een positieve COVID-19 testuitslag. In het begin van de COVID-19 epidemie in Nederland werden naast mensen met klachten ook mensen die contact hadden gehad met COVID-19 patiënten getest. Sindsdien is het testbeleid geleidelijk veranderd.

Testbeleid aangepast aan versoepeling maatsregelen

Momenteel worden voornamelijk patiënten uit medische risicogroepen, zorgmedewerkers, en personeel in het primaire onderwijs en kinderopvang getest. Dit testbeleid wordt verder uitgebreid naarmate de landelijke maatregelen versoepeld worden. Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zullen de werkelijke aantallen in Nederland hoger zijn dan de aantallen in deze rapportage. Aan het RIVM wordt niet gemeld wie hersteld is van COVID-19.

Actuele cijfers COVID-19: 11 mei 2020

Positief geteste personen 42.788 (+161)

Ziekenhuisopnames 11.343 (+36)

Overleden personen 5.456 (+16)