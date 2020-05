De meeste burgers accepteren de genomen coronamaatregelen

Het grootste deel van de Nederlandse bevolking accepteert alle maatregelen die de overheid heeft genomen in verband met de COVID-19-uitbraak. Dit was het geval bij de eerste meting eind maart en blijkt ook weer uit de derde meting begin mei. Dit blijkt uit herhaalde peilingen van het Nivel met het Consumentenpanel Gezondheidszorg.

Bij de genomen hygiënemaatregelen – goed je handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken en geen handen schudden – blijkt dat het percentage mensen dat zegt dat deze maatregel zolang als nodig is mag duren, eerst nog toenam en nu hoog blijft (83% en 82%). Voor thuisblijven bij koorts en/of milde verkoudheidsklachten zien we een stijging in het percentage. Het draagvlak voor deze maatregel neemt nog steeds toe (van 72% naar 77%).

Maatregelen tegen groepsvorming

Ook voor het afgelasten van bijeenkomsten en evenementen is een (lichte) stijging in het draagvlak te zien (van 70% naar 73%). Voor 1,5 meter afstand houden en het verbod op groepsvorming in de publieke ruimte zien we in de laatste meting een lichte daling in het draagvlak.

Echter, als het gaat om zoveel mogelijk thuisblijven en het sluiten van scholen, eet- en drinkgelegenheden en publieke locaties zoals musea en sportclubs, zien we een significante daling in het percentage mensen dat zegt dat deze maatregel zolang als nodig is mag duren. Het draagvlak voor deze maatregelen neemt verder af, 53% tot 56% vindt dat deze maatregelen zo lang als nodig mogen duren.

Bijna de helft van de burgers steunt verbod op bezoek verpleeghuizen

Tot nu toe is er één keer gemeten wat burgers vinden van het verbod om op bezoek te gaan in verpleeghuizen, in week 10 (27 april - 3 mei, meetmoment 3). Bijna de helft van de ondervraagden blijkt het hiermee eens te zijn (47%) en 9% is tegen deze maatregel.