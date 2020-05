Nederlander is in staat om goede zorgverzekeraar te kiezen

Het merendeel van de verzekerden in Nederland hebben vertrouwen in hun eigen vaardigheden wat betreft het kiezen en gebruiken van een zorgverzekering. Desalniettemin zijn er ook een aantal aandachtspunten.

Zo geeft een meerderheid van de verzekerden aan dat het onwaarschijnlijk is dat ze te weten kunnen komen wat ze zelf moeten betalen voor geneesmiddelen op recept. Deze informatie is verzameld binnen het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg met behulp van een nieuw ontwikkeld meetinstrument: de Health Insurance Literacy Measurement (HILM-NL).

Het Nivel heeft in het afgelopen jaar een van oorsprong Amerikaans meetinstrument naar het Nederlands vertaald en aangepast naar de Nederlandse situatie (HILM-NL). Via de Nivel-website is deze vragenlijst openbaar beschikbaar. Met de lijst kan meer inzicht worden verkregen in de vaardigheden van verzekerden wat betreft het kiezen en gebruiken van een zorgverzekering. Het gebruik van de HILM-NL kan helpen om informatie over zorgverzekeringen beter te laten aansluiten op de vaardigheden van verzekerden in Nederland.