Aantal COVID-19 patiënten op IC's niet verder gedaald en blijft 223

Non-COVID-19 patiënten

Er liggen daarnaast 493 non-COVID-19 patiënten op de IC, 6 minder dan de voorgaande dag', aldus het LCPS. 'Het aantal COVID-19 patiënten op de IC neemt momenteel maar langzaam verder af. Het aantal nieuwe COVID-19 IC-opnames is echter al twee weken stabiel en zit op 3 tot 7 per dag. Daarom verwachten we dat de bezetting in de komende week verder zal dalen naar 150', aldus voorzitter Ernst Kuipers van het LCPS.

Stijging opnames

Van de Nederlandse COVID-19 patiënten op de IC liggen er 222 in Nederland, hetzelfde aantal als gisteren. En 1 in Duitsland, hetzelfde aantal als gisteren. Het aantal COVID-19 opnames buiten de IC bedraagt 756. Dat zijn er 26 meer dan gisteren. De IC-bezetting is in alle regio’s ondertussen gedaald naar onder de 90%, daarmee verplaatst het LCPS momenteel geen patiënten meer tussen de regio’s.