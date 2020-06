Helft van de Nederlandse bevolking slikt voedingssupplementen

Multivitaminen zijn favoriet

Onder de Nederlanders die supplementen gebruiken zijn multivitaminen favoriet. Deze wordt met 44% veruit het meest geslikt. Op de tweede plaats staat vitamine D, gevolgd door magnesium. Andere voedingssupplementen die in de top 10 van de meest gebruikte supplementen staan zijn vitamine C, vitamine B12, visolie, ijzer, calcium en cranberry.

Volgens experts van SUPPLEMENTGUIDE hebben veel mensen te maken met een tekort. ‘Wie gezond eet, bewuste keuzes maakt en voldoende varieert kan het grootste gedeelte van de dagelijkse vitaminen behoeften vervullen. Maar zelfs als je erg gezond en afwisselend eet kan het zijn dat je belangrijke vitaminen en mineralen mist. Dit komt doordat je lichaam een groot aantal verschillende vitaminen en mineralen nodig heeft om te kunnen functioneren, dit zijn niet alleen de bekende vitamine C, D en E maar bijvoorbeeld ook vitamine K en mineralen als fosfor en kalium. Met een goede multivitamine zorg je ervoor dat je lichaam de optimale hoeveelheid benodigde vitaminen en mineralen binnenkrijgt, dus niet enkel de minimale hoeveelheid.’

Supplementen ter preventie

De meeste mensen geven aan voedingssupplementen te slikken ter preventie van eventuele gezondheidsklachten in de toekomst. 43% gelooft dat de supplementen gezondheidsklachten kunnen voorkomen, onder andere doordat ze de weerstand verbeteren. Een derde slikt supplementen omdat ze onder de indruk zijn te weinig benodigde voedingsstoffen binnen te krijgen via de dagelijkse voeding. Een andere veelgehoorde reden om supplementen te slikken is om een bestaand fysiek probleem op te lossen. Ten slotte slikt 20% van de mensen supplementen omdat ze tot een risicogroep behoren.

Verschil mannen en vrouwen

Vooral vrouwen slikken supplementen omdat ze na gebruik duidelijke effecten merken op de gezondheid. Mannen slikken juist vooral voedingssupplementen onder het motto: ‘baat het niet, dan schaadt het niet.’ Ongeveer 30% van de mannen die voedingssupplementen gebruiken doen dit om een minder gezonde levenswijze te compenseren. Ze verwachten de supplementen niet nodig te hebben bij een gezond en afwisselend voedingspatroon. Vrouwen zijn hierbij meer van mening dat ze zelfs met een afwisselend voedingspatroon nog bepaalde tekorten hebben, waarbij de supplementen een goede uitkomst bieden. Het Voedingscentrum biedt betrouwbare informatie over voeding.

Niet-gebruikers

Iets minder dan de helft van de Nederlanders gebruikt nooit voedingssupplementen. De voornaamste reden hiervoor is dat mensen in deze groep van mening zijn dat ze genoeg voedingsstoffen uit de dagelijkse maaltijden halen. Ook hebben mensen die geen supplementen gebruiken vaak geen lichamelijke klachten en noemen ze de prijs van supplementen als een reden om deze niet te gebruiken. Uit onderzoek blijkt wel dat flink wat Nederlanders met tekorten kampen. Zo krijgt bijna de helft van de kinderen tussen de 14 en 17 jaar te weinig vitamine A binnen.

Op advies van de huisarts

Opmerkelijk is dat ongeveer een derde van de supplement gebruikers dit doet op advies van de huisarts of andere specialist, zoals de fysiotherapeut. Hierbij gaan voornamelijk senioren af op het advies van een arts. Ook gebruikt deze groep vaak supplementen omdat het in het algemeen wordt geadviseerd voor mensen van hun leeftijd. Het grootste gedeelte van de gebruikers baseert zich op zelf ingewonnen informatie, bijvoorbeeld omdat ze hierover hebben gelezen of gesproken hebben met vrienden en bekenden.